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وكالة الأنباء السورية: توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار أميركي

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:43
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