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واشنطن بوست: إيران منفتحة على اتفاق دبلوماسي حتى بعد الهجمات الأخيرة

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:44
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