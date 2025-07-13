القناة 13 الاسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو سيعقد مساء اليوم جلسة تقييم للأوضاع مع فريق من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، وستتناول جمود المفاوضات وملف المساعدات الإنسانية

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