Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا والصين بحثا اليوم الأحد علاقات بلديهما مع الولايات المتحدة وآفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
13-07-2025 | 12:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره الألماني في واشنطن سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
lebanon 24
13/07/2025 22:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: من المقرر أن تستكمل المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الأحد
lebanon 24
13/07/2025 22:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: روسيا هي المعتدي في الصراع مع أوكرانيا والرئيس ترمب يريد إنهاء هذه الحرب
lebanon 24
13/07/2025 22:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع الولايات المتحدة في "منعطف حرج"
lebanon 24
13/07/2025 22:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:40 | 2025-07-13
15:29 | 2025-07-13
15:27 | 2025-07-13
15:23 | 2025-07-13
15:15 | 2025-07-13
15:12 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24