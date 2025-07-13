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القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات بإسرائيل تشير إلى أن واشنطن تربط بين الاتفاق التجاري وصفقة تؤدي لإنهاء الحرب

Lebanon 24
13-07-2025 | 13:14
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