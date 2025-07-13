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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أنقذ متعاونين فلسطينيين حوصروا تحت مبنى منهار جنوب قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة
Lebanon 24
13-07-2025
|
14:57
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