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محافظ درعا أنور الزعبي: ندعو أبناء المحافظة إلى التمسك بقيم التعايش والحفاظ على استقرار محافظتنا

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:40
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