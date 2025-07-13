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97 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأحد

Lebanon 24
13-07-2025 | 17:09
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