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المديرة التنفيذية لليونيسف: مطلوب من سلطات إسرائيل مراجعة قواعد الاشتباك وحماية المدنيين وفق القانون الدولي
Lebanon 24
13-07-2025
|
18:20
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