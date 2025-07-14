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وزارة الدفاع السورية: نؤكد استعدادنا التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة

Lebanon 24
14-07-2025 | 01:21
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