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الدفاع السورية: استعادة الأمن في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين

Lebanon 24
14-07-2025 | 01:41
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