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إعلام سوري: مجموعات "خارجة عن القانون" تقصف بقذائف الهاون أطراف بلدة بصرى الحرير بريف درعا

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:14
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