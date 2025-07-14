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وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس فريق التفاوض: آمل أن يكون من الممكن التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت يؤدي لوقف دائم

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:46
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