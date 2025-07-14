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أخبار عاجلة
الكرملين: من الواضح أن أوكرانيا لم تعد مهتمة بجولة جديدة من المفاوضات
Lebanon 24
14-07-2025
|
05:55
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