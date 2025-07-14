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وصول الناجين من أفراد طاقم سفينة إترينتي التي هاجمها الحوثيون إلى السعودية (رويترز)

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:53
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