وزير الداخلية الكويتي: هناك مبالغ مرصودة من الصندوق الكويتي للتنمية وقد تحدّثت الى رئيس الحكومة نواف سلام ووعدني أنه سيُجهز الجدول الزمني والاحتياجات بناءً على المبالغ الموجودة

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