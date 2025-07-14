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الجيش الإسرائيلي: مقتل الناشط الفلسطيني محمد نصر علي قنيطة الذي كان مسؤولاً عن احتجاز رهينة إسرائيلية في منزله بغزة

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:21
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