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حماس: نتنياهو يزج بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق تهدد حياة الأسرى والجنود وتنذر بكارثة استراتيجية للكيان

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:45
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