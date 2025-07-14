وزير العدل عادل نصار: الجانب السوري أبدى اهتمامًا بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول بشكل خاص الفترة الحكمية للسجناء خلال الزيارة التي قام بها الرئيس سلام إلى دمشق (الجديد)

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