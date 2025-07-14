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الرئيس الأوكراني: ممتن للرئيس ترامب على استعداده لدعم حماية حياة شعبنا

Lebanon 24
14-07-2025 | 15:44
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