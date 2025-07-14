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القناة 12 الإسرائيلية: أعضاء الكنيست من حزب ديغل هتوراه استقالوا من رئاسة لجان الكنيست التي تشمل المالية والداخلية والبيئة وشكاوى الجمهور

Lebanon 24
14-07-2025 | 17:52
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