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مسؤول إسرائيلي: قدمنا خرائط تقترح تقليص وجودنا العسكري في غزة كتنازل إضافي لتحريك المفاوضات

Lebanon 24
14-07-2025 | 18:27
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