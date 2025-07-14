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هآرتس: انتحر ما لا يقل عن 15 جندياً إسرائيلياً منذ بداية عام 2025 و21 جنديا خلال عام 2024

Lebanon 24
14-07-2025 | 19:30
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