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الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي التقى الرئيس الصيني على هامش الاجتماع الوزاري الـ25 لمنظمة شنغهاي

Lebanon 24
15-07-2025 | 00:34
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