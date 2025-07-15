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رويترز: انفجار في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق يوقف الإنتاج ولا أنباء عن إصابات
Lebanon 24
15-07-2025
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02:12
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