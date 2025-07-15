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وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر ينعقد مساء اليوم وسيبحث مسألة إنشاء مدينة إنسانية برفح

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:12
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وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر ينعقد مساء اليوم وسيبحث مسألة إنشاء مدينة إنسانية برفح
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15/07/2025 10:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر بكامل هيئته ينعقد مساء السبت قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن
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15/07/2025 10:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة نتنياهو
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15/07/2025 10:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر صدق على خطة لإقامة حاجز أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية
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