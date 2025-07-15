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الرئيس عون عرض الأوضاع العامة مع النائب السابق هادي حبيش وتناول اللقاء الإصلاحات المطلوبة، لا سيّما ما يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية

Lebanon 24
15-07-2025 | 02:41
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