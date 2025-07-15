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قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:37
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