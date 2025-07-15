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الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ سلمان الهجري: تم فرض علينا البيان "المذل" من أجل حقن الدماء

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:42
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