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الجيش الإسرائيلي: الغارات استهدفت معسكرات تابعة لقوة الرضوان بعد تحديد مواقع مسلحين ومستودعات أسلحة

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:48
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