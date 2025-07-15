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النائبة حليمة قعقور من مجلس النواب: هناك الكثير من الامور لم تقم بها الحكومة

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:01
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