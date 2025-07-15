عدوان: نطالب بأول جلسة لمجلس الوزراء وضع خطة زمنية لسيطرة الدولة على أن يتم البدء بخطوات فعلية للتخلص من البنى العسكرية والامنية ومن دون ذلك عبثا نحاول بناء اقتصاد او اعادة الاعمار

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