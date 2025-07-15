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معلومات mtv: لجنة المستشارين تجتمع الآن في بعبدا لدراسة الرد الأميركي على ورقة لبنان الذي وصل من السفارة الأميركية أمس

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:58
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