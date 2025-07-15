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النائب عبد الرحمن البزري من جلسة مجلس النواب: وعدتنا الحكومة بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة ولكن إلى الآن لم نلمس ذلك

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:01
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