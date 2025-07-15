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النائب فريد البستاني: مرت 150 يوم على عمل الحكومة دون خطة اقتصادية وهذا يدل على التقصير وعدم الرؤية وهذه دعسة ناقصة بالنسبة لحكومة رفعت شعار الاصلاح
Lebanon 24
15-07-2025
|
05:08
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