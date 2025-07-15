النائب فريد البستاني: مرت 150 يوم على عمل الحكومة دون خطة اقتصادية وهذا يدل على التقصير وعدم الرؤية وهذه دعسة ناقصة بالنسبة لحكومة رفعت شعار الاصلاح

Lebanon 24