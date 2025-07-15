البستاني: تطبيق القرار 1701 أولويّة اليوم لاستعادة الأرض لكنّ هذه الأولويّة لا تلغي الأولويّات الأخرى والتنمية الإقتصاديّة والإنمائيّة تؤثّر بشكل مباشر على قوّة الدولة

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