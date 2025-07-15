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النائب ميشال معوض: اذا قارنا الحكومة بسابقاتها هناك فرق شاسع بتكوينها وببيانها الوزاري وبأعمالها وهي تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:21
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