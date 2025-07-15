معوّض: سنعيش خطر تحويل لبنان إلى كوبا الشرق لا سويسرا الشرق في حال لم يستفد لبنان من الفرصة التاريخيّة ويمكن أن يعود لبنان ساحة لأي صراع إقليمي أو دولي

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