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نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي: تلتزم إسرائيل بمنع الإضرار بالدروز في سوريا

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:36
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