هاشم: تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة

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