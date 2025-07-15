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منيمنة: هناك فجوة بين الوعود والتطبيق فنرى مراوحة هي ربما نتيجة تسلل للنهج القديم في أعمال اليوم والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومة بل على من خارج هذه الحكومة أيضًا ونرى ممارسات قديمة وغيابًا للمؤسسات

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:48
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