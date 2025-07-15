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منيمنة: بتقييمنا لعمل الوزراء على المستوى الفردي فهو عمل جيد وليس لعمل مجلس الوزراء كاملًا ولم نرَ حكومة قوية قادرة على أن تكون مركز القرار في البلد

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:49
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