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المجلس الأوروبي: عقوبات على 8 إيرانيين وكيان إيراني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

Lebanon 24
15-07-2025 | 09:17
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