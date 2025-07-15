Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية: نرحب بقرار الحكومة السورية وقف إطلاق النار في محافظة السويداء ونشدد على ضرورة تهدئة الأوضاع وضبط النفس

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار بغزة وفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات
lebanon 24
15/07/2025 19:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي: نؤكد ضرورة بذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد
lebanon 24
15/07/2025 19:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ السويداء يدعو إلى ضبط النفس بعد اشتباكات مسلحة خلفت 7 قتلى
lebanon 24
15/07/2025 19:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يشدد في اتصال مع المبعوث الأميركي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى
lebanon 24
15/07/2025 19:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
12:06 | 2025-07-15
12:06 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24