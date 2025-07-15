Advertisement

أخبار عاجلة

قعقور: نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ والمشكلة الأساسية ليست في تسليم السلاح بل بوجود دولة لا تحمينا

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فياض: سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح
lebanon 24
15/07/2025 19:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لا دولة بوجود السلاح ولا مصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيًّا بوجود السلاح خارج إطار الدولة
lebanon 24
15/07/2025 19:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: لا يوجد تطبيع مع إسرائيل والمشاكل تُحل مع "حصر السلاح"
lebanon 24
15/07/2025 19:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: نحذّر ابناءنا من استعمال السلاح لانه ليس للداخل بل لمحاربة العدو
lebanon 24
15/07/2025 19:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
12:06 | 2025-07-15
12:06 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24