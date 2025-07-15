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وكالة الأنباء العراقية: الرئاسة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لكشف المسؤوليين عن استهداف حقول النفط بأربيل ودهوك
Lebanon 24
15-07-2025
|
10:36
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