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النائبة نجاة صليبا: هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سد العجز عبر الضرائب؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:41
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