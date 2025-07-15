Advertisement

أخبار عاجلة

النائب ميشال ضاهر: الكيان في خطر وجودي وهناك تدمير ممهنج للاقتصاد والعدو الإسرائيلي "مبسوط فينا" وأخاف من انفجار الفتنة إذا استمرّت الأزمة

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضاهر: إذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة
lebanon 24
15/07/2025 19:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أرى أن شيعة لبنان يتعرضون لتهديد وجودي إذا لم يبقوا واقفين على أقدامهم وما لم تتوقف الضغوط ومحاولات إثارة الفتنة
lebanon 24
15/07/2025 19:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: هجماتنا ستتسبب في تدمير الكيان الصهيوني
lebanon 24
15/07/2025 19:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الساتر: وجود الرئيس جوزاف عون يطمئننا ويضع فينا الأمل بمستقبل أفضل
lebanon 24
15/07/2025 19:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:10 | 2025-07-15
12:10 | 2025-07-15
12:10 | 2025-07-15
12:09 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
12:08 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24