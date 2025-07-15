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ضاهر: أتمنى على حزب الله اتخاذ موقف واضح وصريح من مسألة السلاح و لا نريده أن ينتحر ويجرّ لبنان واللبنانيين إلى الهلاك معه

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:47
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