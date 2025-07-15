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تحليق مسيرات إسرائيلية فوق الزرارية وأنصار وعبا وبريقع وصوانة وتولين وقبريخا وميس الجبل وشقرا وعيترون

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:52
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